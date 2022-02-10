Общество

Пять очагов бешенства остаются активными в Псковской области

Пять очагов бешенства остаются активными в Псковской области по состоянию на 10 февраля. Два из них находятся в городе Великие Луки и три — в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по ветеринарии.

В комитете напомнили, что карантины по бешенству в трех очагах на территории Печорского и Новосокольнического районов отменили. Там провели все необходимые мероприятия по ликвидации очагов бешенства, в частности, была организована вакцинация животных против вируса, дезинфекция очагов, подворные обходы населения неблагополучного пункта с целью вакцинации и проведения разъяснительной работы об опасности бешенства.

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Ранее сообщалось, что в деревне Покарево Великолукского района карантин по бешенству ввели из-за неадекватного енота.