Общество

Псковский врач рассказала, как нормализовать сон после коронавируса

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказала, как нормализовать сон после коронавируса.

«Как нормализовать сон после ковида?» - поинтересовался подписчик.

Анастасия Повторейко отметила, что постковидная бессонница – частое явление. «Начинайте с немедикаментозных способов: утренняя зарядка, спорт в течение дня, легкий ужин, ограничить напитки с кофеином, прогулки перед сном», - рекомендовала она.

Главврач добавила, что при необходимости показана консультация психотерапевта или невролога.