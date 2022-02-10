Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
семейный отдых на открытом воздухе
Гостей и жителей Пскова приглашают в Робопарк
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
ЖКХ коммунальный ликбез
миссия выполнима ищем подарки
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
вакцинация подростков
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 10.02.2022 07:0010 Почти 650 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 11.02.2022 09:100 Россиян предупредили о новых уловках мошенников 11.02.2022 08:500 Вирусолог назвал особенность пандемии коронавируса 11.02.2022 08:002 Эксперт: У 20% перенесших коронавирус беременных дети отстают в развитии 11.02.2022 07:181 Псковский врач рассказала, как нормализовать сон после коронавируса 10.02.2022 23:362 Псковские воспитатели получили выговоры за самовольный уход детей из детского сада
 
 
 
Самое популярное 05.02.2022 09:000 Северное сияние запечатлели в окрестностях Пскова 07.02.2022 07:3111 Более 500 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 04.02.2022 06:572 В Псковской области более 6 тысяч человек лечатся от коронавируса 08.02.2022 17:550 Допрекомендации по оформлению больничных подготовили в Псковской области 10.02.2022 07:0010 Почти 650 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Вирусолог назвал особенность пандемии коронавируса

11.02.2022 08:50|ПсковКомментариев: 0

Для ликвидации всех ранее прошедших в мире пандемий потребовалась вакцинация. Для замедления же хода COVID-19 мало прививок, необходимо создание коллективного иммунитета. Об этом сообщил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко.

«Была оспа, но ее ликвидировали очень эффективной вакциной, эпидемию полиомиелита остановили во всем мире при помощи живой трехвалентной инъекции, которая дала полную защиты. У COVID-19 немного другое сочетание факторов — прививка и созданный коллективный иммунитет. То есть будут еще какие-то штаммы, и когда их совокупность приведет к созданию группового коллективного иммунитета, невосприимчивости к самым разным доминирующим и циркулирующим вариантам, то, в сочетании с вакциной, получится хороший результат», — приводит его слова URA.RU.

Профессор добавил, что таких пандемий, как COVID-19, в мире еще не было. «Миллионы заболевших — никогда не было таких массовых пандемий, даже при испанском гриппе в 1917—1918 годах, после Первой мировой войны. Были эпидемии Эбола, Зика, Чикунгунья, лихорадки Западного Нила в США и в Европе, но такого ничего похожего не было», — подчеркнул Александр Бутенко.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский сравнил COVID-19 с самыми большими эпидемиями гриппа.

«Пока по охвату пандемия сравнима с самыми большими эпидемиями гриппа, которые были ранее, но по смертности коронавирусная инфекция их уже превосходит. По всем последствиям — экономическим, психологическим — пандемия самая большая. Плюс, смертность у коронавируса выше, чем у гриппа, по крайней мере так было у уханьского варианта и штамма „Дельта“. И никто не может гарантировать, что на данный патоген мы сделаем такую вакцину, что будет стерилизующий иммунитет. Такие особенности вируса, что это невозможно», — подытожил он.

Напомним, в этот день, 11 февраля 2020 года, коронавирус получил название «COVID-2019». Согласно правилам, ВОЗ должен был найти определение, которое не было бы связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, а также было легко для произношения.

Теги: #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где установить памятник Довмонту в Пскове?
В опросе приняло участие 405 человек
11.02.2022, 09:420 Удобство проезда во дворы на улице Яна Фабрициуса - новая тема опроса в «Автомире» 11.02.2022, 09:370 Специалисты «Горводоканала» ремонтируют насосную станцию на улице Госпитальной в Пскове 11.02.2022, 09:330 Великолукская студентка оказалась на 18 месте по женскому скелетону после двух попыток 11.02.2022, 09:240 Фургон загорелся на трассе в Псковской области
11.02.2022, 09:100 Россиян предупредили о новых уловках мошенников 11.02.2022, 08:580 Водитель умер в карете скорой помощи после ДТП в Себеже 11.02.2022, 08:500 Вирусолог назвал особенность пандемии коронавируса 11.02.2022, 08:350 Великолукский нетрезвый водитель попался при попытке дать полумиллионную взятку
11.02.2022, 08:200 Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС 11.02.2022, 08:002 Эксперт: У 20% перенесших коронавирус беременных дети отстают в развитии 11.02.2022, 07:470 В России хотят установить общие габариты клади в самолетах 11.02.2022, 07:340 Великолучанина отправили в колонию на семь лет за наркопреступление, кражи и грабеж
11.02.2022, 07:181 Псковский врач рассказала, как нормализовать сон после коронавируса 11.02.2022, 07:002 В России увидели риски нарушения электроснабжения регионов 10.02.2022, 23:362 Псковские воспитатели получили выговоры за самовольный уход детей из детского сада 10.02.2022, 22:496 Госпитализированный с коронавирусом Жириновский перестал узнавать окружающих - СМИ
10.02.2022, 22:271 Борис Елкин прочитал стихотворение Пушкина в Instagram. ВИДЕО 10.02.2022, 22:110 На монументе «Ледовое побоище» под Псковом завершили противоаварийные работы 10.02.2022, 22:000 Двор дома в Великих Луках очистили от льда и снега после жалобы в соцсетях 10.02.2022, 21:450 Минздрав разрешил испытания кожного теста на иммунитет к коронавирусу
10.02.2022, 21:302 Детское отделение открылось в великолукском филиале инфекционной больницы 10.02.2022, 21:100 Турнир по самбо памяти Геннадия Марковского пройдет в Великих Луках 10.02.2022, 20:530 Медики назвали симптомы рака, который часто обнаруживают слишком поздно 10.02.2022, 20:340 Пять очагов бешенства остаются активными в Псковской области
10.02.2022, 20:140 В Великих Луках избрали секретаря местного отделения партии «Единая Россия» 10.02.2022, 19:550 Фильм об Александре Пушкине показали в псковском СИЗО 10.02.2022, 19:350 Владельцев автомобилей в Острове просят убрать их на время уборки снега 10.02.2022, 19:150 Поучаствовать в международном конкурсе уличной культуры и спорта предлагают псковичам
10.02.2022, 19:002 Актуальные вопросы налогообложения обсудили на публичных слушаниях в Пскове 10.02.2022, 18:410 В Острове объявили сбор предложений по проекту реконструкции площади и сквера 10.02.2022, 18:330 В Невельском районе осудили мужчину, зарубившего топором незнакомца 10.02.2022, 18:260 Театрально-концертная дирекция подготовила серию видеороликов «Пушкин детям»
10.02.2022, 18:197 Установить в Пскове памятник воинам-афганцам предлагают ветераны «Боевого братства» 10.02.2022, 18:102 День памяти Софьи Ковалевской отмечается 10 февраля 10.02.2022, 18:000 Путешественники получили более 400 млн рублей по программе СберСтрахования 10.02.2022, 17:571 Псковские энергетики получили новые автомобили
10.02.2022, 17:550 Благоустройство двух парков планируется в этом году в Пскове 10.02.2022, 17:4911 Вакцину «ЭпиВакКорона-Н» будут испытывать на пожилых людях 10.02.2022, 17:4710 Музей, парк или захолустье: что будет с Гремячей 10.02.2022, 17:356 Заседание о признании независимости ЛНР и ДНР анонсировали в Госдуме
10.02.2022, 17:270 Находящегося в межгосударственном розыске мужчину задержали в Великих Луках 10.02.2022, 17:260 Пенсионный фонд начал вести прием псковичей по предварительной записи 10.02.2022, 17:110 Более 300 юрлиц в Псковской области задолжали «Экопромому» свыше 20 млн рублей 10.02.2022, 17:100 Заслуженный учитель России Сергей Петров скончался в Пскове
10.02.2022, 17:085 Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий 10.02.2022, 16:583 Пропавшую в 2012 году псковичку нашли полицейские 10.02.2022, 16:560 Прокуратура Псковской области подвела итоги работы за 2021 год 10.02.2022, 16:540 Директор «Михайловского»: любовью крепка наша связь с Пушкиным
10.02.2022, 16:485 Инвестиционный потенциал Псковской области представили в турецких провинциях 10.02.2022, 16:370 Более 20 квартир приобрели для детей-сирот благодаря псковской прокуратуре 10.02.2022, 16:370 «Кремень, огонь и просто молодец» 10.02.2022, 16:300 Депутаты гордумы проведут мониторинг дошкольных учреждений в Пскове
10.02.2022, 16:260 Псковских медработников привлекают к уголовной ответственности за раздачу непривитым QR-кодов 10.02.2022, 16:211 Сбер начал финансировать малый и средний бизнес по обновленной программе 10.02.2022, 16:190 Конференция комитета по охране объектов культурного наследия пройдет в Пскове 10.02.2022, 16:116 Старикам здесь не место
10.02.2022, 16:030 Избавляться от визуального мусора призвали жителей Бежаницкого района 10.02.2022, 15:590 Семейный отдых на открытом воздухе. ЛОНГРИД 10.02.2022, 15:580 Юные хоккеисты из Великих Лук победили на областных соревнованиях 10.02.2022, 15:560 Вора-рецидивиста в Дедовичском районе осудили за поджог дома
10.02.2022, 15:540 Жители Псковской области побывали на «Поле чудес» 10.02.2022, 15:410 Очередная сессия Псковской гордумы пройдет c предъявлением QR-кода 10.02.2022, 15:281 Жители псковской деревни Родина жалуются на ржавую воду из-под крана 10.02.2022, 15:190 Власти Великих Лук отреагировали на обращения горожан по поводу наледи на дорогах
10.02.2022, 15:1210 Полиция нашла подозреваемого в убийстве собак в Гдовском районе 10.02.2022, 15:030 Пыталово станет пилотной площадкой по установке модульных бань в Псковской области 10.02.2022, 15:001 Псковичка назвала улицы на Завокзалье отрезанной частью города 10.02.2022, 14:570 Второй этап соревнований по автомногоборью пройдет в Псковской области
10.02.2022, 14:510 Правительство направит более 76,5 млрд рублей дополнительно на выплаты по больничным 10.02.2022, 14:443 Фотофакт: Новые старые ямы 10.02.2022, 14:400 Житель Пскова избил собутыльника и получил условное заключение 10.02.2022, 14:391 Депутат псковской гордумы от «Яблока» назвала стиль образования в России недемократическим
10.02.2022, 14:370 До +4 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 11 февраля 10.02.2022, 14:242 Новый учебный класс с сельхозоборудованием открыли в псковском колледже 10.02.2022, 14:1210 Акция на колбасу проходит во всех магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области 10.02.2022, 14:111 «Три мудреца»: Ковидные ограничения. Отменить нельзя оставить. ВИДЕО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru