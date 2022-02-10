Общество

Россиян предупредили о новых уловках мошенников

В России высокий уровень заболеваемости COVID-19, и этим могут воспользоваться мошенники, предупредил IT-журналист, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский.

«Мошенники очень пластичны, изобретательны, поэтому всегда используют самые разнообразные способы, чтобы выудить из нас различную приватную информацию. Что они используют в качестве наживки, зависит от ситуации. При этом часто они акцентируются на новостной повестке», – цитирует его радио Sputnik.

Тема выплат и льгот, так или иначе связанных с коронавирусом - это то, на чем могут сыграть «коронавирусные» мошенники, добавил Александр Маляревский.

«Сейчас новостная повестка опять включает в себя COVID-19, поэтому мошенники обязательно будут активно это использовать, активно давить на ковидные выплаты, на ковидные льготы и так далее», – сказал он.

По словам эксперта, какую бы тему ни эксплуатировали злоумышленники, они часто прибегают к фишинговым рассылкам.

«Человек получает письмо, которое может выглядеть, например, как (сообщение, – ред.) от государственной структуры или от медицинского центра, как рассылка благотворительной организации и даже как присланное кем-то из знакомых. В письме есть тема, связанная с коронавирусом, которая привлекает внимание человека, а в теле письма начинаются варианты: перейти по ссылке, заполнить форму, дать реквизиты. На самом деле любой вариант может представлять опасность», – уточнил Александр Маляревский.

Чтобы не попадаться на уловки мошенников, нужно обращать внимание на несоответствия в текстах подобных сообщений.

«Универсальная рекомендация – быть начеку, настораживаться при любых несостыковках в том, что вам говорят предполагаемые мошенники, выполнять перекрестные проверки», – посоветовал эксперт.

Кроме того, следует проверять ту информацию, которая есть в письме, добавил он.

«Если они ссылаются, например, на номер постановления, проверить номер этого постановления в интернете. В любом случае никому не называть своих платежных данных, потому что, имея в руках номер карточки или код с обратной стороны карты, мошенники могут сделать достаточно много», – предупредил Александр Маляревский.