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Скончалась актриса сериалов «Стиляги» и «Оттепель» Евгения Брик

Актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ее супруга режиссера Валерия Тодоровского в пятницу.

Евгения Брик. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

«Это правда, - сказал источник в окружении Валерия Тодоровского. - Деталей не знаю пока. Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был с ней. Не коронавирус».

Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года. Известна по ролям в сериалах «Стиляги», «Оттепель», кинофильме «Географ глобус пропил».