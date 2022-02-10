Общество

Проверка систем оповещения пройдет в Пскове 11 февраля

Систему оповещения проверят в Пскове сегодня, 11 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МЧС.

С 10.00 до 17.00 будет производиться проверка работы сирен по адресам: