Общество

Жителя Чеченской республики будут судить по делу о нападении на псковских десантников

Жителя Чеченской республики будут судить по дело о нападении на псковских десантников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Чеченской Республики. Его обвинили в совершении преступления по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих).

По версии следствия, 29 февраля 2000 года мужчина в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6 роты 104 полка 76-й дивизии, которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики.

Нападение осуществлялось с трех сторон, при этом обвиняемый, заняв позиции, из автомата Калашникова прицельно стрелял в военнослужащих. В нападении, которое длилось до утра 1 марта, погибли 84 военнослужащих, а четверо получили ранения различной степени тяжести.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело в отношении жителя Чеченской республики с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее 15 участников боестолкновения, в том числе гражданина Украины – члена запрещенной в России экстремистской организации «УНА-УНСО», осудили к длительным срокам лишения свободы.

Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов, добавили в пресс-службе СК РФ.