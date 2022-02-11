Общество

Трем заведующим учреждениями образования в Пскове продлили полномочия

Трем заведующим учреждениями образования в Пскове продлили срок исполнения обязанностей. Соответствующие решения приняли на очередной 62-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва сегодня, 11 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



На сессии депутаты рассмотрели вопросы о согласовании продления срока исполнения обязанностей заведующего детским садом №57 «Маленькая страна» Ольги Казаковой, директора спортивной школы «Гармония» Риммы Мухтаровой и заведующего детским садом комбинированного вида №54 «Колобок» Ирины Кокоревой.



На сессии присутствовал 21 депутат. Данные решение они поддержали единогласно.