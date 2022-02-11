Общество

Сообщение о пропаже детей из сада в Пскове поступило в полицию спустя час - Алексей Несмашный

Сообщение о пропаже детей из учреждения дошкольного образования в Пскове 24 января поступило в полицию только спустя час. Об этом на очередной 62-й сессии городской Думы шестого созыва сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный.





«Была проведена проверка, в ходе которой выявили, что в дошкольном учреждении были нарушения внутреннего распорядка, в частности, были открыты ворота, через которые дети и покинули территорию детского сада. <…> О самовольном выходе с территории учреждения в полицию сообщили только через час, до этого поиски детей вели силами образовательного учреждения, в силу чего возникла реальная угроза жизни и здоровью детей», - подчеркнул Алексей Несмашный.



Ранее сообщалось, что воспитатели учреждения дошкольного образования получили выговоры.

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Напомним, сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности руководства и воспитателей другого детского сада, трехлетний воспитанник которого пролез под забором и ушел домой. Инцидент произошел 27 января.

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В рамках реагирования на данные инциденты в школах и детских садах Пскова усилят меры антитеррористической безопасности