Общество

Монографию о русских учителях на Ближнем Востоке презентуют псковичам

Онлайн-презентация монографии заведующего отделом «Фотонегамультимедиа» Государственного музея истории религии Петра Федотова из Санкт-Петербурга состоится 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукском городском краеведческом обществе.

Автор представит свой научный труд - «Русские учителя на Ближнем Востоке: бытовые зарисовки 1889-1895 гг.» - в 17.00.



В книге рассказывается о сети учебных заведений, созданных Императорским православным палестинским обществом на Ближнем Востоке в конце XIX – начале XX веков. Повествование ведется от лица двух русских учителей. Один из авторов заметок - Михаил Овчинников, мещанин из Великих Лук.



Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке. После придет электронное письмо с подтверждением, содержащее информацию о входе в конференцию.

«Данное издание – это неожиданный подарок Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского от автора», - отметили в краеведческом обществе.