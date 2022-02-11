Общество

Начальником управления по градостроительной деятельности в Пскове стал Алексей Саенко

Алексея Саенко назначили на должность начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова. Такое решение приняли на очередной 62-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва сегодня, 11 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Для согласования вопроса депутаты потребовали доклад, поскольку это «одна из ключевых должностей в городе». Слово передали главе администрации Пскова Борису Елкину.



«Может быть, кому-то покажется, что его возраст достаточно невелик (Александра Саенко – ред.), но у него большой опыт. С ним я знаком по прошлому месту работу (комитету по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области – ред.). Он зарекомендовал себя как квалифицированный специалист в области строительства, в том числе градостроительной деятельности. Хочу отметить, что Алексей Саенко уже не первый месяц исполняет обязанности начальника управления, он активный, профессиональный специалист», - выступил на сессии Борис Елкин.



Решение о назначении Алексея Саенко на должность начальника управления поддержали 19 из присутствующих депутатов, двое воздержались.

Напомним, Алексея Саенко назначили исполняющим обязанности начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова в октябре 2021 года.