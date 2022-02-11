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Общество

Скидка 10% будет действовать в магазине брендовых товаров в Пскове в день открытия

11.02.2022 16:48|ПсковКомментариев: 0

399-й магазин сети «Фамилия» в России откроется в торговом центре «Максимус» в Пскове в субботу, 12 февраля. В день открытия в магазине будет действовать скидка 10%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгового центра. 

Фото здесь и далее: администрация торгового центра «Максимус»

Магазин «Фамилия» расположился на площади 1400 квадратных метров и стал одним из крупнейших в торговой сети.

 

В администрации торгового центра рассказали, что «Фамилия» предлагает широкий ассортимент товаров известных мировых и российских брендов для мужчин, женщин, детей и дома, причем с экономией от 20% до 85% на каждой покупке по сравнению с другими универсальными и специализированными магазинами. 

Теги: #псков #магазин #Акваполис #Максимус
Источник: Псковская Лента Новостей
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