Общество

Скидка 10% будет действовать в магазине брендовых товаров в Пскове в день открытия

399-й магазин сети «Фамилия» в России откроется в торговом центре «Максимус» в Пскове в субботу, 12 февраля. В день открытия в магазине будет действовать скидка 10%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгового центра.

Фото здесь и далее: администрация торгового центра «Максимус»

Магазин «Фамилия» расположился на площади 1400 квадратных метров и стал одним из крупнейших в торговой сети.

В администрации торгового центра рассказали, что «Фамилия» предлагает широкий ассортимент товаров известных мировых и российских брендов для мужчин, женщин, детей и дома, причем с экономией от 20% до 85% на каждой покупке по сравнению с другими универсальными и специализированными магазинами.