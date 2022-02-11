Общество

Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 12 февраля

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 12 февраля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью в регионе не прогнозируют существенных осадков, днем местами осадки будут небольшими, преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах в некоторых частях области образуется гололедица.

Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -7 до -2 градусов, днем столбик термометра покажет от -2 до +3 градусов. Ожидается ветер западных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким.