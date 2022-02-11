Общество

Скончалась Народная артистка России Зинаида Кириенко

Народная артистка России Зинаида Кириенко скончалась на 89 году жизни, передает телеграм-канал «112».

Кадр из фильма «Тихий Дон» (1957 год)

Актрису экстренно госпитализировали 10 феврали. Врачи диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт. Женщина была частично парализована. Также состояние осложняли онкологическое заболевание и выявленный коронавирус.

Зинаида Кириенко стала известна после работы в фильмах «Тихий Дон», «Судьба человека», «Казаки», и многих других.