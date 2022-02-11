Общество

Экономист рассказал, от каких платежей освободят пенсионеров в 2022 году

В 2022 году для пенсионеров будет доступен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Так, например, по его словам, пенсионеры не будут платить пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии, а также за оформление свидетельства по наследованию дома, в случае совместного проживания с наследодателем.

«Пенсионер также освобожден от оплаты за обслуживание банковской карты платежной системы МИР, при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты», — цитирует Андрея Гиринского агентство «Прайм».

Важной льготой, доступной в текущем году, по его словам, будет также освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество, будут сохраняться льготы и на оплату услуг ЖКХ.

«При этом освобождение от земельного налога возможно в случае наличия земельного участка, не превышающего 6 соток. В случае владения пенсионером несколькими земельными участками, льгота распространяется только на один из них», — подчеркнул экономист.

Также, по его словам, имеется льгота по газификации земельного участка до его границ. «В значительном количестве регионов пенсионерам не надо будет платить и за проезд в транспорте», — заявил Андрей Гиринский.

Кроме того, судебные приставы не смогут предъявить взыскание долгов в случае если у пенсионера имеется минимальная пенсия. Помимо этого, с 1 февраля люди пенсионного возраста смогут получать социальную поддержку в натуральной и денежной формах, включая бесплатную одежду, обувь и продукты.