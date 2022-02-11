Общество

Росгвардейцев-ветеранов поздравили в Пскове

Псковские росгвардейцы поздравили ветеранов подразделений лицензионно-разрешительной работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального управления Росгвардии

В Пскове сотрудники управления Росгвардии по Псковской области поздравили ветеранов подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии с 53-й годовщиной образования службы.

«Ветераны в свою очередь поздравили росгвардейцев с профессиональным праздником и поблагодарили за внимание и заботу. В настоящее время многие ветераны продолжают активно участвовать в жизни подразделений региональной Росгвардии, передавая свой бесценный опыт и знания действующим сотрудникам», - добавили в пресс-службе управления.

В 2021 году, в ходе осуществления контроля за оборотом гражданского оружия, личный состав подразделений ЛРР совместно с сотрудниками полиции провел свыше 8 000 проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства.

В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности росгвардейцы провели 689 проверок. К административной ответственности за нарушения в данной сфере привлекли 80 должностных лиц. В минувшем году в подразделения ЛРР поступило свыше 14 000 заявлений от граждан и юридических лиц, из них 98% - в электронном виде.