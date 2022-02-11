Генналий Зюганов сообщил, что лег в больницу в рамках профилактики

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что проходит «оперативную диспансеризацию» в рамках профилактики из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с COVID-19.
Фото: пресс-служба Госдумы
Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что лидер партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщал, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти 2-3-дневную профилактику, сообщает РИА Новости.
Геннадий Зюганов в субботу сообщил, что чувствует себя нормально, состояние рабочее.
Лидер КПРФ пояснил, что у него ранее была сложная операция и, «как только начинается жесткая эпидемия», для него «важно на первой стадии все проверить».
«Вот для профилактики, это крайне важно. Сейчас разгулялся он (коронавирус - РИА Новости) неслучайно, больных море просто. Я прохожу типа такой оперативной диспансеризации», - пояснил Геннадий Зюганов.