Общество

Псковича с татуировкой «За ВДВ» продолжают искать полицейские

Псковича с татуировкой «За ВДВ» продолжают искать полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Анатолия Ниткина 1969 года рождения. Анатолий Ниткин - уроженец Печорского района, но проживал в Пскове. В конце мая 2019 года он пропал без вести на территории Пскова. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. На связь с родственниками мужчина не выходит.

На вид пропавшему 55-60 лет. Он имеет рост около 168 сантиметров и худощавое телосложение, лицо овальной формы, волосы светло-русые короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие. На ребре правой ладони у мужчины татуировка «За ВДВ».

Известно, что Анатолий Ниткин занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. По имеющимся данным, планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении псковича, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.