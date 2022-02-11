Общество

Еще 541 житель Псковской области завершил вакцинацию от коронавируса

Еще 541 житель Псковской области завершил вакцинацию от коронавируса за прошедший день. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Всего от коронавируса привились 284 026 жителей Псковской области.

На сегодняшний день 221 человек сделал первую аппликацию вакцины. Таким образом, первым компонентом привились 287 690 человек. Ревакцинировались 258 псковичей Всего повторно решили привиться 42 023 жителя региона.

Таким образом, медики израсходовали 80% поступившей в Псковскую область вакцины.

«Многие алгоритмы лечения от коронавируса были существенно пересмотрены за последнюю неделю. Изменения внедряются и в Псковской области», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что подробнее расскажет об этом в еженедельном обращении.