Общество

Правительство выделило более 400 миллионов рублей на изучение генома омикрон-штамма

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил сумму в размере более 400 миллионов рублей на процедуру генетического анализа (секвенирования) омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Деньги выделяются из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора. Они пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта «омикрон». Финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тысяч проб.

О выделении средств Михаил Мишустин сообщил на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

«Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации», – отметил председатель правительства.