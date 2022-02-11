Общество

Лишайники на яблонях в Михайловском могут стать образцом музейной коллекции растительных объектов

Лишайники на яблонях и других деревьях в мемориальной усадьбе «Михайловское» могут стать образцом великолепной живой музейной коллекции растительных объектов — такую мысль высказал в своем выступлении на XXV Февральских музейных чтениях памяти С.С. Гейченко Борис Ганнибал, ведущий специалист лаборатории общей геоботаники Ботанического института имени В.Л. Комарова Российской академии наук (Санкт-Петербург). Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, ученый отметил значительное разнообразие этих представителей флоры в усадебном парке, заметив, что подобная коллекция может насчитывать несколько десятков видов. Она будет представлять значительный интерес как для профессионалов, так и для всех, кто только начинает всерьез изучать ботанику.



Здесь и далее фото Татьяны Трофимовой (музей-заповедник «Михайловское»).

Отвечая на вопросы музейщиков, которые непосредственно работают с экскурсантами и часто слышат в свой адрес несправедливые упреки из-за того, что деревья в Михайловском, якобы, находятся в «запущенном состоянии», «сплошь заросли» и «страдают», биолог особо подчеркнул, что счищать лишайники со стволов и ветвей ни в коем случае нельзя. Эти организмы находятся в естественном симбиозе с деревьями и нисколько не вредят им. Кроме того, лишайники — индикатор особой чистоты воздуха, рассказал Борис Ганнибал.

В «Михайловском» напомнили, что программа музейных чтений нынешнего года отличается большим разнообразием тем, предложенных к обсуждению. Среди них — исторические, литературо- и искусствоведческие вопросы, история и проблемы формирования самых разных музейных собраний, проч., проч. Идеи создания не только гербариев, но и живых природных коллекций, которым, в числе прочего, и было посвящено выступление Бориса Ганнибала, достаточно актуальна для Пушкинского Заповедника. Ведь «Михайловское» по определению является не только историко-литературным, но и природно-ландшафтным музеем, подчеркнули в учреждении.

В заповеднике также напомнили, что статьи и заметки, подготовленные по материалам выступлений, прозвучавших на чтениях, планируются к публикации в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Эта серия выходит в свет силами музея с 1996 года и на сегодняшний день насчитывает уже 86 книг.