Общество

В Псковской области займутся развитием сельских территорий

В Псковской области разрабатывается комплексный план развития сельских территорий. Об этом сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на источник в администрации Струго-Красненского района.

Документ составляется с целью реализации экономического потенциала сельских территорий. Обсуждается, в частности, создание дополнительных точек экономического роста и возможности привлечения новых жителей на село.

Рабочую группу по разработке проекта возглавляет начальник управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская.

Как отмечает издание, губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал задачу развития сельских территорий крайне сложной. По его словам, работа ведется при поддержке экспертов правительства РФ и федеральных организаций. «Основные контуры уже проработаны, и мы выходим на финишную прямую разработки наших идей», - сказал глава региона.