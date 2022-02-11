Общество

Не звонить в поликлиники утром в понедельник призвал псковичей губернатор

Система здравоохранения в настоящее время работает в авральном режиме. На это в своем еженедельном видеообращении обратил внимание губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, жители региона часто обращаются к нему из-за того, что им сложно дозвониться до медицинских учреждений и долго приходится ждать врача.

«Посмотрите на статистику заболеваемости. Таких цифр не было никогда. Могу точно сказать, что без проведенной подготовки наши медучреждения уже захлебнулись бы в потоке пациентов», – сказал глава области.

Он отметил, что тем, кто обращается за медицинской помощью, необходимо набраться терпения и в дальнейшем перезвонить. По словам губернатора, поликлиники отрабатывают по максимуму возможностей, туда направлены дополнительные силы.

Вместе с тем Михаил Ведерников порекомендовал жителям Псковской области отложить звонок с утра на дневное время.

«В понедельник утром дозвониться будет особенно сложно – это час пик. Отложите звонок на обеденное время», – посоветовал губернатор.