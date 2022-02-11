Общество

Михаил Ведерников: Подходим к отметке в 900 случаев в сутки

Рост темпов распространения заболеваемости на этой неделе составил свыше 80%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Подходим к отметке в 900 случаев в сутки», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

Согласно приведенной статистике, за минувшие сутки подтверждено 862 новых случая заражения COVID-19. Умерли 5 человек, общее число жертв коронавируса в Псковской области превысило 1,5 тыс. человек.

На прошлой неделе сделали прививку порядка 2 тысяч человек. По словам губернатора, в настоящее время выполнено 71,3% плана вакцинации.