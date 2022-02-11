Общество

Россияне стали чаще брать микрозаймы до зарплаты

В прошлом года жители России стали чаще прибегать к займам до зарплаты и целевым кредитам на товары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования группы IDF Eurasia в России и Национального бюро кредитных историй.

Согласно представленной информации, количество займов до зарплаты, которые выдаются на срок не более 30 дней, выросло за 2021 год на 0,5 процентного пункта (п.п.), при этом доля целевых микрозаймов на товары и услуги в торговых точках увеличилась на 3,3 п. п. От общего объема кредитования они составили 17,4% и 12,1% соответственно.

«Можно предположить, что переток спроса в сегмент PDL-займов (Pay Day Loans, займы до зарплаты сроком до 30 дней) говорит о постепенном сокращении горизонта планирования граждан — заемщики фокусируются на жизни «здесь и сейчас», нежели на долгосрочных планах», — говорится в исследовании.

Эксперты выдвинули предположение, что произошедшие изменения обусловлены увеличением спроса у россиян на гаджеты для учебы и удаленной работы (ноутбуки, планшеты). Кроме того, популярными стали тренинги и курсы в образовательной сфере.

Как отмечает «Газета.ру», доля долгосрочных микрозаймов на российском кредитном рынке выросла до рекордных 55%.