Общество

В России зафиксируют цены на основные ритуальные услуги

Проект нового закона о похоронном деле предполагает регулирование цен на основные ритуальные услуги. Сегодня цены в этой сфере никак не регулируются, на рынке работает множество частных недобросовестных компаний, которые баснословно завышают цены. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на зампреда комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу, участвовавшую в работе над инициативой.

«Регулирование рынка должно привести к стабилизации цен на ритуальные услуги, которые сегодня нередко баснословно завышают недобросовестные организации, и зачастую отказываются предоставлять их бесплатно нуждающимся», — сказала Светлана Разворотнева.

Проект нового закона 10 февраля был внесен в экспертный совет фракции «Единая Россия» в Госдуме. Согласно этому документу, в каждом регионе будет устанавливаться предельная стоимость гарантированных услуг по погребению. К ним относятся: оформление документов для погребения, предоставления гроба и других необходимых предметов, подготовка тела умершего, транспортирование останков умершего, захоронение или кремация с последующим захоронением праха.

Также проект предполагает, что предельные цены устанавливаются на устройство мест захоронения (подготовка и закапывание могилы, установка надгробий и проч.) и на уход за ними.

Определенный перечень гарантированных услуг по погребению будет оказываться населению бесплатно. А компании затем смогут получать компенсацию от властей в соответствии с установленной предельной стоимостью этих услуг.

Документ также предполагает, что взаимодействие ритуальных агентов с родственниками умершего до их обращения в пункты приема заказов станет недопустимым. После принятия закона планируется внести изменения в КоАП, предполагающие штрафы, а также лишение права работать в сфере похоронного дела в случае нарушения этого правила.

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Согласно новому документу, ритуальные агентства станут получать специальные разрешения на работу, после чего их будут заносить в реестр с указанием оказываемых ими услуг и цен на них. Также проект предполагает создание перечня недобросовестных организаций. Реестры будут доступны для всех граждан.

«К работе будут допущены только получившие разрешение компании. С учетом того, что допуск получат лишь легальные организации, сегодняшний беспредел будет просто невозможен, и в плане ценообразования в том числе», — полагает доктор экономических наук, профессор Леонид Чернышов.

Предполагается, что новый закон будет принят взамен существующего, действующего с 1996 года.