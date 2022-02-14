Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
миссия выполнима ищем подарки
ЖКХ коммунальный ликбез
семейный отдых на открытом воздухе
Гостей и жителей Пскова приглашают в Робопарк
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
Телефон прямого эфира 56-73-72
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Общество 14.02.2022 00:123 Михаил Ведерников о коронавирусе: Подходим к отметке в 900 случаев в сутки 14.02.2022 10:511 Можно ли кормить ребенка грудью при коронавирусе, рассказала псковский врач 14.02.2022 10:160 ВТБ предупреждает об активности мошенников, возросшей накануне 14 февраля 14.02.2022 10:112 Глава Пскова проконтролирует ликвидацию бетонных конструкций на улице Народной 14.02.2022 10:030 Псковская область поднялась в рейтинге регионов по качеству жизни 14.02.2022 09:450 СНГБ предлагает бонусы в программе лояльности «Магнит» при оплате картой Visa
 
 
 
Самое популярное 11.02.2022 08:583 Водитель умер в карете скорой помощи после ДТП в Себеже 13.02.2022 11:3632 Когда ожидать пика заболеваемости «омикроном», рассказал Михаил Ведерников 11.02.2022 20:300 В Пскове продолжают допрашивать свидетелей по резонансному ДТП 13.02.2022 09:5211 Великолукская студентка на Олимпиаде заявила об уходе из сборной на фоне конфликта в команде 11.02.2022 17:0126 Зюганова госпитализировали в одну больницу с Жириновским
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Об аномальном тепле на рабочей неделе предупредили жителей Европейской части России

14.02.2022 09:30|ПсковКомментариев: 0

Погода на территории Европейской России в конце рабочей недели опередит климатический ход на 50 дней, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ночные температуры в центре Европейской России будут -2…-7 градусов, дневные +1…+3 градусов. В ночь на среду будет до -8 градусов. С понедельника по среду температура будет на 6-7 градусов выше нормы, но это будет еще соответствовать мартовским значениям», — цитирует его РИА Новости.

С четверга наступит уверенный «апрель»: температура будет выше нормы на 11 градусов.

«Это даже будет соответствовать второй декаде апреля. Дневная температура в центре Европейской России будет доходить до +5 градусов», — уточнил синоптик.

По его словам, это связано с теплыми, южными воздушными массами. Самые большие положительные температурные аномалии ждут центр региона, север и северо-запад, на юге Европейской части отклонения составят 3-4 градуса.

Как уточнил Роман Вильфанд, существенных осадков до четверга не ожидается, высота снега уменьшится. В пятницу возможны дождь и мокрый снег.

Теги: #погода #весна
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где установить памятник Довмонту в Пскове?
В опросе приняло участие 574 человека
14.02.2022, 11:000 Представителей гостиниц и баз отдыха приглашают на онлайн-конференцию Роспотребнадзора 14.02.2022, 10:530 Древнерусское письмо с предложением руки и сердца опубликовали псковские археологи 14.02.2022, 10:511 Можно ли кормить ребенка грудью при коронавирусе, рассказала псковский врач 14.02.2022, 10:490 Псковичам напомнили о способе получить скидку при замене водительских прав
14.02.2022, 10:460 Минкульт приостановил обсуждение проекта об укреплении духовных ценностей 14.02.2022, 10:370 «Беседка»: О сотрудничестве псковского завода «Титан-Полимер» с региональным бизнес-сообществом 14.02.2022, 10:280 Участок Рижского проспекта в Пскове перекроют 19 февраля 14.02.2022, 10:160 ВТБ предупреждает об активности мошенников, возросшей накануне 14 февраля
14.02.2022, 10:112 Глава Пскова проконтролирует ликвидацию бетонных конструкций на улице Народной 14.02.2022, 10:030 Псковская область поднялась в рейтинге регионов по качеству жизни 14.02.2022, 09:560 Более 1900 нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю 14.02.2022, 09:450 СНГБ предлагает бонусы в программе лояльности «Магнит» при оплате картой Visa
14.02.2022, 09:430 День всех влюбленных празднуют в России 14.02.2022, 09:300 Об аномальном тепле на рабочей неделе предупредили жителей Европейской части России 14.02.2022, 09:200 День компьютерщика отмечают в мире 14 февраля 14.02.2022, 09:160 Пешеход погиб в результате наезда автомобиля в Локнянском районе
14.02.2022, 09:000 Эксперт рассказал о новых правилах получения медсправки для водителей 14.02.2022, 08:454 Более 70% плана вакцинации от коронавируса выполнили в Псковской области 14.02.2022, 08:302 Работодатели стали требовать любви от соискателей - исследование 14.02.2022, 08:150 Дмитрий Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции России
14.02.2022, 08:000 В России зафиксируют цены на основные ритуальные услуги 14.02.2022, 07:392 В Роспотребнадзоре создали детектор, обнаруживающий COVID-19 на ранних стадиях 14.02.2022, 07:204 Штраф за сравнение СССР с нацистской Германией введут в 2022 году 14.02.2022, 07:004 Проект об уголовном наказании за нападение бездомных собак внесут в Госдуму
14.02.2022, 00:200 Россияне стали чаще брать микрозаймы до зарплаты 14.02.2022, 00:123 Михаил Ведерников о коронавирусе: Подходим к отметке в 900 случаев в сутки 13.02.2022, 23:350 9-минутный сюжет о Псковской области вышел в эфире канала «Россия 1» 13.02.2022, 22:460 Назван возможный способ попадания допинга в организм фигуристки Валиевой
13.02.2022, 22:010 Тротуар и автостоянка появятся в деревне Родина 13.02.2022, 21:152 Украина запросила срочную встречу с Россией и всеми странами-членами Венского документа 13.02.2022, 21:0411 Не звонить в поликлиники утром в понедельник призвал псковичей губернатор 13.02.2022, 20:377 Жириновский и Зюганов встретились в больнице
13.02.2022, 20:141 В Псковской области займутся развитием сельских территорий 13.02.2022, 19:460 Стали известны возможные соперники сборной России по хоккею в четвертьфинале Олимпиады 13.02.2022, 19:164 Михаил Ведерников посвятил весь выпуск еженедельного видеообращения ситуации с COVID-19  13.02.2022, 18:490 ФК «Псков» поборется за призы полпреда президента России в СЗФО
13.02.2022, 17:413 13-летняя девочка чудом спаслась после нападения бродячих собак 13.02.2022, 16:561 Как предупредить дачные кражи, рассказали в псковской полиции 13.02.2022, 16:250 Врач назвала способ быстро восстановиться после коронавируса 13.02.2022, 15:582 Сын замглавы МВД арестован по делу о взятке
13.02.2022, 15:350 Количество жертв COVID-19 в Псковской области превысило 1,5 тысячи человек 13.02.2022, 15:041 Библиотеки Пскова назначили на 14 февраля день всепрощения 13.02.2022, 14:480 В МЧС рассказали о причинах пожаров в Псковской области за минувшие сутки 13.02.2022, 14:274 В ЛДПР прокомментировали распространение слухов о смерти Жириновского
13.02.2022, 14:180 Отрытки к 23 февраля юных художников Псковской области вошли в виртуальную выставку Музея Победы 13.02.2022, 13:580 До пяти градусов тепла прогнозируют в понедельник в Псковской области 13.02.2022, 13:403 Очередной акт вандализма зафиксирован в Псковской области 13.02.2022, 13:140 Лишайники на яблонях в Михайловском могут стать образцом музейной коллекции растительных объектов
13.02.2022, 12:493 Скончался экс-хранитель Дома-музея Ленина в Пскове 13.02.2022, 12:270 Подозреваемые в грабеже задержаны в Порхове 13.02.2022, 12:175 Госавтоинспекция Псковской области объявила челлендж 13.02.2022, 12:081 Российские лыжники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине
13.02.2022, 11:580 Новый спортивный зал открыли в Плюсском районе 13.02.2022, 11:3632 Когда ожидать пика заболеваемости «омикроном», рассказал Михаил Ведерников 13.02.2022, 11:140 Презентацией журнала «Авансцена» начали второй день научных чтений в «Михайловском» 13.02.2022, 10:512 Псковичам разъяснили суть изменений в законе о техосмотре транспорта
13.02.2022, 10:416 Россияне рассказали об идеальной сумме зарплаты супруга 13.02.2022, 10:180 17 спасателей тушили пожар в бане в Пскове 13.02.2022, 10:070 Розыск 29-летней женщины продолжается в Пскове 13.02.2022, 10:000 В Пскове полицией выявлено нарушение миграционного законодательства
13.02.2022, 09:5211 Великолукская студентка на Олимпиаде заявила об уходе из сборной на фоне конфликта в команде 13.02.2022, 09:303 Американский политолог обвинил власти США в выдумывании войны на Украине 12.02.2022, 23:338 Расстрелявший собак гдовский охотовед уволился по собственному желанию 12.02.2022, 22:100 Псковский бизнес-инкубатор проводит конкурс по предоставлению помещений
12.02.2022, 21:500 Дмитрий Нагиев станет ведущим КВН на время болезни Александра Маслякова 12.02.2022, 21:300 Всероссийская акция дарения книг пройдет в Пскове 12.02.2022, 21:100 Охоту на волков ведут в Островском районе 12.02.2022, 20:550 Троих псковичей удостоили звания «Душа земли Псковской»
12.02.2022, 20:300 Беременная женщина пострадала в аварии в Печорском районе 12.02.2022, 20:1011 Кафе со стрит-фудом открылось в псковском аэропорту 12.02.2022, 19:500 Политики Псковской области приняли участие в лыжной гонке 12.02.2022, 19:250 Новый нацпроект в сфере радиоэлектроники может появиться в России
12.02.2022, 19:051 Первые лебеди прилетели в Пушкинский заповедник. ФОТО 12.02.2022, 18:450 Порядка 170 миллионов рублей выделят на покупку жилья для детей-сирот в Псковской области 12.02.2022, 18:250 Великолукская студентка Елена Никитина заняла 17 место по скелетону на Олимпиаде 12.02.2022, 18:083 Автомобиль вылетел на круг на улице Инженерной в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru