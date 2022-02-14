Общество

Об аномальном тепле на рабочей неделе предупредили жителей Европейской части России

Погода на территории Европейской России в конце рабочей недели опередит климатический ход на 50 дней, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ночные температуры в центре Европейской России будут -2…-7 градусов, дневные +1…+3 градусов. В ночь на среду будет до -8 градусов. С понедельника по среду температура будет на 6-7 градусов выше нормы, но это будет еще соответствовать мартовским значениям», — цитирует его РИА Новости.

С четверга наступит уверенный «апрель»: температура будет выше нормы на 11 градусов.

«Это даже будет соответствовать второй декаде апреля. Дневная температура в центре Европейской России будет доходить до +5 градусов», — уточнил синоптик.

По его словам, это связано с теплыми, южными воздушными массами. Самые большие положительные температурные аномалии ждут центр региона, север и северо-запад, на юге Европейской части отклонения составят 3-4 градуса.

Как уточнил Роман Вильфанд, существенных осадков до четверга не ожидается, высота снега уменьшится. В пятницу возможны дождь и мокрый снег.