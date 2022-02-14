Можно ли кормить ребенка грудью при коронавирусе, рассказала псковский врач

Женщины, больные коронавирусом и ОРВИ, могут продолжать кормить грудью детей. Об этом, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграм-аккаунте, сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.
При этом врач рекомендовала следующее:
- часто мыть руки водой с мылом или использовать спиртосодержащий антисептик для рук;
- надевать медицинскую маску перед любым контактом с ребенком, в том числе и во время кормления грудью;
- при чихании или кашле прикрывать лицо одноразовой салфеткой;
- регулярно мыть и дезинфицировать поверхности, до которых дотрагивается мать ребенка;
- часто организовывать проветривание;
- обильно пить.