Общество

Что делать при повышенном давлении после COVID-19, объяснила псковский врач

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко ответила на вопрос, что делать при повышенном давлении после COVID-19. Свое компетентное мнение она высказала в Instagram.

«Может ли после ковида резко повышаться давление и учащаться пульс?» – задали вопрос Анастасии Повторейко.

«Явление частое. Требуется назначение и длительный прием антикоагулянтов, гипотензивной и пульсурежающей терапии по назначению врачом-терапевтом или кардиологом», – ответила специалист.