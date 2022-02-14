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Общество

Более 850 псковичей заразились COVID-19 за сутки, семь человек скончались

14.02.2022 12:02|ПсковКомментариев: 1

862 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 83 236 человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области. 

На амбулаторном и стационарном лечении в Псковской области сейчас находятся 9 716 человек (9207+509). Выздоровели от коронавируса в регионе 73 450 пациентов (+159), количество жертв COVID-19 в области – 1511 (+7). 

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: 

Псков – 26684/226
Великие Луки – 13683/127
Бежаницкий район – 1052/24
Великолукский район – 2200
Гдовский район – 1295/18
Дедовичский район – 1943/25
Дновский район – 629
Красногородский район – 761
Куньинский район – 755
Локнянский район – 771
Невельский район – 3548/36
Новоржевский район – 903
Новосокольнический район – 2462
Опочецкий район – 2574
Островский район – 3612/53
Палкинский район – 762/3
Печорский район – 1889/31
Плюсский район – 1270/10
Порховский район –  2781/73
Псковский район – 6791/71
Пустошкинский район – 1030/30
Пушкиногорский район – 959/1
Пыталовский район – 1000/39
Себежский район – 2009/52
Стругокрасненский район – 1309/37
Усвятский район – 518/6
Иногородние (с 30.12.2020) - 46. 

Теги: #Псковская область #статистика #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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