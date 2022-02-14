Общество

Более 850 псковичей заразились COVID-19 за сутки, семь человек скончались

862 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 83 236 человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.

На амбулаторном и стационарном лечении в Псковской области сейчас находятся 9 716 человек (9207+509). Выздоровели от коронавируса в регионе 73 450 пациентов (+159), количество жертв COVID-19 в области – 1511 (+7).

Статистика заболеваемости в муниципалитетах:

Псков – 26684/226

Великие Луки – 13683/127

Бежаницкий район – 1052/24

Великолукский район – 2200

Гдовский район – 1295/18

Дедовичский район – 1943/25

Дновский район – 629

Красногородский район – 761

Куньинский район – 755

Локнянский район – 771

Невельский район – 3548/36

Новоржевский район – 903

Новосокольнический район – 2462

Опочецкий район – 2574

Островский район – 3612/53

Палкинский район – 762/3

Печорский район – 1889/31

Плюсский район – 1270/10

Порховский район – 2781/73

Псковский район – 6791/71

Пустошкинский район – 1030/30

Пушкиногорский район – 959/1

Пыталовский район – 1000/39

Себежский район – 2009/52

Стругокрасненский район – 1309/37

Усвятский район – 518/6

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.