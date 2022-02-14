Общество

Состояние Жириновского оценивается как стабильное - Минздрав

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с омикрон-штаммом коронавируса, оценивается как стабильное. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России 14 февраля.

«Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь», - цитирует сообщение министерства «Интерфакс».

В минувшее воскресенье депутат от ЛДПР Ярослав Нилов выразил надежду, что в скором времени Владимир Жириновский «продолжит свою деятельность в привычном формате».

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Напомним, 9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в центральную клиническую больницу в Москве. Позже появилась информация, что политик заразился штаммом коронавируса «омикрон».