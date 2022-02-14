Общество

Большинство респондентов ПЛН не видят необходимости устанавливать памятник Довмонту

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (50,26%) не видят необходимости устанавливать памятник Довмонту в Пскове. Это следует из опроса, в котором принял участие 581 человек.

Почти 15% респондентов ходят видеть памятник Довмонту напротив ПсковГУ — вместо памятника Ленину; около 11% — на территории Крома.

8,78% опрошенных предлагают установить памятник Довмонту в сквере у Золотой набережной — там, где видит его автор проекта.

За остальные варианты проголосовали менее трех процентов опрошенных. Почти 4% респондентов считают, что нужен другой памятник Довмонту.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему: «Как вы оцениваете качество уборки дорог, тротуаров и дворов?».