Общество

Октябрьский проспект 50-х годов показали псковичам в архиве

Фотографию Октябрьского проспекта, сделанную в Пскове в 1950-е годы, опубликовал государственный архив Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: государственный архив Псковской области

Фотография сделана на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Свердлова. На ней открывается вид на дом №15 на проспекте, сейчас на первом этаже дома находится фотоателье. Также в кадре поворот на улицу Сверлова, за ним на пешеходной зоне - тумба с афишами «Гастроли».

«Обратите внимание, как мало машин на дороге – автобус и мотоцикл, идущий за ним. Если присмотреться, то можно по пальцам пересчитать и пешеходов: трое мужчин, двое из них в форме – милиционер и военнослужащий, и две женщины. На балконах дома - горшки и ящики с цветами. Перед зданием – фонарный столб. В некоторых местах Пскова можно и сегодня увидеть эти конструкции. Но конкретно этот снесен. Вдоль Октябрьского проспекта – совсем молодые деревья. Сегодня они так выросли, что их кроны скрывают фасады домов», - заметили в учреждении.

В архиве предположили, что снимок сделан с точки, где сегодня находится автобусная остановка «Летний сад», откуда транспорт уходит в центр города.