Общество

«Постскриптум»: Здоровье партийных вождей, «минирование» офисов КПРФ и жилье для сирот. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 14 февраля. Как обычно, ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова обсудили актуальные темы прошедшей недели.

На этот раз в центре их внимания были болезнь Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова, которые оказались в одной больнице с коронавирусом; перспективы возобновления авиарейса Псков — Калининград и «минирование» офисов КПРФ в Псковской области. Кроме того, ведущие обсудили темы строительства домов для детей-сирот и установки памятника Довмонту, и новость о том, что сертификат о вакцинации или перенесенном коронавирусе можно будет оформить на основании положительного теста на антитела.