Общество

Псковичи могут стать участниками розыгрыша телефона к открытию магазина «FixZone»

Псковичи могут стать участниками розыгрыша телефона к открытию магазина «FixZone». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: магазин фиксированных цен «FixZone»

Самые активные подписчики группы магазина в социальной сети «ВКонтакте» смогут принять участие в конкурсе в честь открытия «FixZone».

Чтобы стать участником конкурса необходимо:

Имя победителя организаторы конкурса назовут в прямом эфире вечером 7 марта. Его определят с помощью «Рандомайзера».

Победитель сможет лично забрать приз в магазине на улице Юбилейной, 89 в Пскове.