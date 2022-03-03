Псковичи могут стать участниками розыгрыша телефона к открытию магазина «FixZone». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Фото: магазин фиксированных цен «FixZone»
Самые активные подписчики группы магазина в социальной сети «ВКонтакте» смогут принять участие в конкурсе в честь открытия «FixZone».
Чтобы стать участником конкурса необходимо:
Имя победителя организаторы конкурса назовут в прямом эфире вечером 7 марта. Его определят с помощью «Рандомайзера».
Победитель сможет лично забрать приз в магазине на улице Юбилейной, 89 в Пскове.