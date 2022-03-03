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Общество

Псковичи могут стать участниками розыгрыша телефона к открытию магазина «FixZone»

04.03.2022 10:00|ПсковКомментариев: 0

Псковичи могут стать участниками розыгрыша телефона к открытию магазина «FixZone». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: магазин фиксированных цен «FixZone»

Самые активные подписчики группы магазина в социальной сети «ВКонтакте» смогут принять участие в конкурсе в честь открытия «FixZone».

Чтобы стать участником конкурса необходимо:

Имя победителя организаторы конкурса назовут в прямом эфире вечером 7 марта. Его определят с помощью «Рандомайзера».

Победитель сможет лично забрать приз в магазине на улице Юбилейной, 89 в Пскове.

Теги: #конкурс #розыгрыш #магазин
Источник: Псковская Лента Новостей
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