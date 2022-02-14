Общество

Несколько социально и экономически значимых законопроектов «Единой России» рассмотрит Госдума

Ряд социально и экономически значимых законопроектов «Единой России» рассмотрит Госдума в течение недели. Об этом сообщает телеграм-канал партии «Единая Россия».

Первый законопроект - о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Он предполагает, что наличия статуса «ребенок-инвалид» будет достаточно для принятия решения о нахождении такого ребенка совместно с одним из близких в стационаре нa безвозмездной основе и без дополнительных медицинских показаний

Другой законопроект - о едином налоговом счете - позволит оплачивать все налоги одним платежом. Достаточно будет указать ИНН и общую сумму выплат, далее платежи распределяет государство.

Законопроект о наказании за пытки, как предполагается, установит повышенную уголовную ответственность до 12 лет лишения свободы за пытки и введет само понятие «пытки». Кроме того, появляется новый субъект ответственности по таким преступлениям – сотрудники правоохранительных органов и ФСИН.

Заключительный законопроект об отмене налога на прибыль для сельских ДК подразумевает, что такая льгота будет действовать по аналогии с сельскими театрами, библиотеками и музеями и позволит реализовывать на сэкономленные средства культурные проекты на местах.