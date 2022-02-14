Общество

Герман Петрушко поделился впечатлениями о жизни в Псковской области

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) поделился впечатлениями о жизни в Псковской области.

«Я никогда бы не подумал, что судьба меня забросит в Псковскую область, что так сложится жизнь, что я проведу немалое количество времени в этом регионе. Не буду оригинальным, но я влюблен в этот город. Мне очень нравится его население, его жители. Они достаточно конкретные, редко лукавят, говорят то, что есть», - поделился наблюдениями Герман Петрушко.

Он также добавил, что за четыре года проживания в Псковской области успел посетить множество достопримечательных мест, в частности, Печоры, Свято-Благовещенскую Никандрову пустынь, Мирожский монастырь, Талабские острова. «Все свое свободное время я старался уделить географии Псковской области, передвигался по ней, общался с людьми», - добавил директор завода «Титан-Полимер».