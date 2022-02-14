Общество

Псковичи рассказали, что для них значит любовь. ВИДЕО

Волонтеры ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области в рамках празднования Дня всех влюбленных спросили у псковичей, что для них значит любовь. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы вышли на улицы города Пскова и спросили у прохожих, что для них значит любовь. Забота, семья, мама...» - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 14 февраля, во многих странах мира, в том числе в России, отмечают День святого Валентина или День всех влюбленных.