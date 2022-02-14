Общество

Экономист предложил работающим россиянам способ повысить пенсию

Размеры пенсий и индексации сильно зависят от региона, стажа и накопленных пенсионных баллов. Индексируется не вся выплата, а ее часть, причем только неработающим. Однако теоретически способ работать и получить индексацию все же есть, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Пенсия по старости состоит из двух частей – страховой и накопительной. Страховая, в свою очередь, делится на фиксированную часть, которая гарантирована государством, и на собственно страховую, зависящую от пенсионных баллов, полученных за время работы.

«Фиксированная часть пенсии не индексируется, начиная с 2016 года, и составляет 6044 рублей 48 копеек. К ней положены доплаты после достижения пенсионером 80-летнего возраста, при наличии инвалидности I группы, иждивенцев, стажа работы на Крайнем Севере или территориях, приравненных к нему, а также стажа работы в селе», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

С 2016 года, заметил он, прекращена индексация индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). «Стоимость одного балла ИПК – около 100 рублей, но за один год трудового стажа можно получить не более 3 баллов», — пояснил собеседник агентства.

Таким образом, вариативная часть пенсии приобретает существенное значение при очень большом официальном стаже работы. В наиболее выгодной ситуации с пенсией находятся отставные военные и некоторые категории госслужащих.

«Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — посоветовал специалист.

Однако на практике, по его мнению, такой способ крайне мало осуществим. «Одно из основных препятствий – пенсионеру крайне сложно, если вообще возможно, устроиться на работу, а устроиться на нее официально и еще с большой зарплатой – невероятное везение», — заключил Гиринский.