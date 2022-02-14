Общество

Почти 20 нарушений правил хранения оружия выявили псковские росгвардейцы

19 нарушений правил оборота гражданского оружия выявили росгвардейцы за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

С 7 по 13 февраля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 197 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. В результате они изъяли 9 единиц оружия.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Также заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал госуслуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%.

«Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности», - добавили в Росгвардии.