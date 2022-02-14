Общество

Псковичам рассказали об опасности пониженной температуры тела после COVID-19

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказала об опасности пониженной температуры тела после перенесенного COVID-19.

«После ковида температура 35°C, все время озноб», - поделился подписчик.

Анастасия Повторейко ответила, что низкая температура тела при коронавирусе может говорить об эндокринных нарушениях, в частности, о дисфункции щитовидной железы.

«Также это может быть связано с недостаточностью иммунного ответа, - пояснила главврач. - Требуется осмотр врачом и дообследование».

Другой подписчик посетовал, что после коронавируса «тошнит и не хочется есть». «Как облегчить данный симптом?» - спросил он.

«Главное, больше пить, поддерживать водный баланс. При сохранении симптомов обязательно обратитесь к врачу», - добавила Анастасия Повторейко.