Запрет на выезд из страны побудил печерянина погасить долг по кредитам

Введенные судебными приставами ограничения побудили жителя Печорского района погасить задолженность по кредитным платежам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
На исполнении в ОСП Печорского и Палкинского районов в отношении мужчины находилось производство о взыскании задолженности по кредитам в размере 522 тысяч рублей. Он не проживал по месту регистрации и долго находился за границей, не собираясь платить долги. Однако должник приехал к родственникам и не смог выехать обратно из-за постановления о временном ограничении на выезд из России.
В результате мужчина самостоятельно пришел на прием в отделение судебных приставов, где с него взяли объяснение, а также вручили ему требование на арест имущества. После этого печерянин погасил всю задолженность в размере 486 тысяч рублей, а также 36 тысяч рублей исполнительского сбора. Все ограничительные меры с него сняли, а исполнительное производство закончили.
«Всем гражданам, планирующим выезд за границу, следует помнить о том, что наличие неоплаченных долгов может разрушить план поездки. Приставы вправе запретить выезд должника из РФ. Основанием для этого может быть неисполнение требований судебного акта должником-гражданином или предпринимателем», - отметили в УФССП.