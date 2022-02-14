Общество

Запрет на выезд из страны побудил печерянина погасить долг по кредитам

Введенные судебными приставами ограничения побудили жителя Печорского района погасить задолженность по кредитным платежам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На исполнении в ОСП Печорского и Палкинского районов в отношении мужчины находилось производство о взыскании задолженности по кредитам в размере 522 тысяч рублей. Он не проживал по месту регистрации и долго находился за границей, не собираясь платить долги. Однако должник приехал к родственникам и не смог выехать обратно из-за постановления о временном ограничении на выезд из России.

В результате мужчина самостоятельно пришел на прием в отделение судебных приставов, где с него взяли объяснение, а также вручили ему требование на арест имущества. После этого печерянин погасил всю задолженность в размере 486 тысяч рублей, а также 36 тысяч рублей исполнительского сбора. Все ограничительные меры с него сняли, а исполнительное производство закончили.

«Всем гражданам, планирующим выезд за границу, следует помнить о том, что наличие неоплаченных долгов может разрушить план поездки. Приставы вправе запретить выезд должника из РФ. Основанием для этого может быть неисполнение требований судебного акта должником-гражданином или предпринимателем», - отметили в УФССП.