Общество

Стать росгвардейцами предлагают псковичам до 35 лет

Жителей Псковской области приглашают на службу в ОМОН. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

На должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством, отметили в ведомстве.

Также открыта вакансия заведующего хозяйством, добавили в пресс-службе. Необходимо иметь среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69, (8112) 66-61-12.