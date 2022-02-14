Законопроект о штрафах для владельцев животных предложил обсудить коллегам Андрей Козлов

Высказаться в поддержку законодательной инициативы об установлении штрафов за нарушение требований к содержанию домашних животных предложил коллегам-парламентариям председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, он внес в Собрание проект постановления «О проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"». Изменения разработали депутаты Московской областной Думы.
Андрей Козлов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
На сегодняшний день в федеральном законодательстве прописаны правила содержания домашних животных, но административная ответственность за нарушение, определенная в денежном выражении, в КоАП отсутствует, что фактическое делает невозможным применение этих норм в отношении недобросовестных владельцев животных.
Как отметил Андрей Козлов, совершенствование правового регулирования сферы, связанной с содержанием домашних питомцев и борьбой с безнадзорностью животных, не ограничивается лишь рассмотрением московской инициативы. «В плане нормотворческой деятельности Собрания на первое полугодие 2022 года запланировано принятие закона "О содержании и защите животных на территории Псковской области". Сейчас совместно с органами исполнительной власти мы работаем над этим документов», - уточнил депутат. Андрей Козлов рассказал, что в ходе подготовки законопроекта обсуждается возможность передачи полномочий по отлову безнадзорных животных муниципалитетам.
«Это один из самых важных, на мой взгляд, вопросов. Если будет механизм идентификации и учета домашних животных, позволяющий определить, кому животное принадлежит или когда-то принадлежало, и плюсом появится механизм наказания нерадивых хозяев, этот комплекс мер будет стимулировать людей ответственно относиться к питомцам», - сделал вывод Андрей Козлов. Председатель парламентского комитета не исключил возможность подготовки обращения в Госдуму о необходимости скорейшего принятия закона о маркировке животных.
Напомним, в ноябре прошлого года правительство внесло в Государственную Думу законопроект, который вводит в российское законодательство понятия маркировки и учета животных, однако, в представленной редакции документ касается только сельскохозяйственных животных.