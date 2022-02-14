Общество

Находившегося в розыске алиментщика задержали росгвардейцы в Великих Луках

Находившегося в розыске алиментщика задержали росгвардейцы в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

14 февраля экипаж группы задержания вневедомственной охраны, следуя по маршруту патрулирования, в районе проспекта Ленина остановил для проверки документов 33-летнего местного жителя. Внешность мужчины совпадала с приметами разыскиваемого гражданина.

Впоследствии выяснилось, что он с августа 2021 года действительно находится в исполнительном розыске за задолженность по уплате алиментов на ребенка.

Задержанного передали инициатору розыска.