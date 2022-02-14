Общество

Авиасообщение между Псковом, Калининградом и МинВодами возобновят 15 марта

Авиасообщение между Псковом, Калининградом и Минеральными Водами планируют возобновить 15 марта. Об этом сообщил представитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-аккаунте губернатора.

«Возобновите, пожалуйста, рейсы Калининград — Псков!» — попросила женщина.

«Администрация Псковской области заинтересована в восстановлении авиамаршрута Псков — Калининград. В настоящее время ведутся переговоры с администрацией Калининградской области, а также с авиакомпаниями о запуске и проработке расписания данного маршрута. Ориентировочная дата возобновления полетов по направлению Псков — Калининград - 15 марта 2022 года», — говорится в сообщении органа исполнительной власти.

«Будут ли восстановлены рейсы на Минеральные Воды и когда?» — поинтересовалась другая подписчица.

Представитель комитета ответил, что в 2022 году рейсы по маршруту Псков — Минеральные Воды будут осуществляться авиакомпанией «Азимут». «В настоящее время расписание и частота полетов по указанному маршруту находится на согласовании у руководства авиакомпании», — написал он.

«После согласования на официальном сайте "Азимута" появится актуальная информация с возможностью приобретения билетов. Ориентировочная дата возобновления полетов по направлению Псков — Минеральные Воды - 15 марта 2022 года», — добавил представитель органа исполнительной власти.