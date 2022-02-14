Общество

Полицейские займутся розыском скрывающихся от надзора псковичей

Полицейские займутся розыском скрывающихся от надзора псковичей в ходе профилактической операции «Надзор», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

Операция пройдет на территории региона с 15 по 19 февраля. Ее цель - снижение уровня повторной преступности среди граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

Сотрудники полиции провели целый комплекс мероприятий профилактического характера, направленный на предупреждение совершения преступлений жителями региона, состоящими под административным надзором. Особое внимание полицейские уделят работе по установлению местонахождения поднадзорных, а также граждан, уклоняющихся от административного надзора.