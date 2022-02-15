В псковском гипермаркете действуют скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой»

В гипермаркете «Империал» до конца февраля действуют скидки на продукцию «Прасковья Молочкова».
Воспользовавшись фирменной дисконт-картой «Империала», вы можете приобрести, в частности, следующие продукты от местного производителя:
- мягкий сыр 40%-ной жирности (вес 0,3 кг) - 228 рублей (цена без скидки - 292 рубля);
- острый мягкий сыр 40%-ной жирности (вес 0,3 кг) - 229 рублей (цена без скидки - 292 рубля);
- мягкий сыр 40%-ной жирности с зеленью (вес 0,3 кг) - 229 рублей (цена без скидки - 292 рубля);
- мягкий сыр 40%-ной жирности с паприкой (вес 0,3 кг) - 229 рублей (цена без скидки - 292 рубля);
- майонез «Провансаль» 51%-ной жирности (дой-пак, масса 350 гр) - 75 рублей (цена без скидки - 93 рубля);
- творог жирностью 9% (пакет 0,2 кг) - 97 рублей (стоимость без скидки - 120 рублей);
- ряженка 3,2%-ной жирности (бутылка 330 гр) - 41 рубль (цена без скидки - 49 рублей);
Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!