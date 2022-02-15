Общество

Почти тысячу зараженных роз уничтожат в Псковской области

Почти тысячу зараженных импортных роз уничтожат в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля на складе временного хранения в Себежском районе сотрудник Россельхознадзора запретил ввоз 994 срезанных роз. В ходе проверки государственный инспекторпо морфологическим признакам выявил зараженность цветов опасным карантинным объектом, предположительно, Западным калифорнийским цветочным трипсом.

Лабораторные исследования подтвердили зараженность цевочной продукции данным карантинным объектом, уточнили в пресс-службе управления. Цветы, выращенные в Кении и Колумбии, следовали из Литвы в адрес одной из компаний Псковской области.