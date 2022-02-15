Общество

Признаки онкологии у детей назвали псковичам

При каких признаках лучше отвести ребенка к онкологу, рассказали в инстаграм-аккаунте комитета по здравоохранению Псковской области.

15 февраля во многих странах проводят Международный день детей больных раком. К сожалению, страшная болезнь не обходит стороной даже самых маленьких, но ее можно вылечить, если вовремя обратиться к онкологу, отметили в комитете.

Особых признаков у злокачественного образования нет, есть только общие симптомы, при которых стоит сразу отвести ребенка на обследование:

- необычные узелки, вздутия и припухлости;

- бледность кожи;

- повышенная утомляемость;

- синяки, боли и прихрамывание, для которых нет очевидных причин.

Диагностику можно провести еще до направления в онкодиспансер в одном из центров амбулаторной онкологической помощи, которые открывают в регионах по нацпроекту «Здравоохранение», добавили в комитете.

«Чем раньше будет установлен диагноз, тем благоприятнее прогноз», – напомнили в учреждении.